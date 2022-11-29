İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 45 düzensiz göçmen yakalandı, 21'i kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 45 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarılırken bir diğer operasyonda ise 7 düzensiz göçmen yakalandı. Didim ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

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