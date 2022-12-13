İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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