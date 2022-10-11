İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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