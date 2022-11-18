Aydın'da 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilesinde 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde yasadışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adasına deniz yoluyla geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen ve S.O. isimli organizatör tekne motorlu şişme bot ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tekne motorlu şişme bot muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan organizatör S.O. isimli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği ve yakalanan 5 düzensiz göçmenin işlemlerinin bitmesini müteakip Aydın İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.