Aydın'da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinden 5 günden bu yana kayıp olan kadın polis tarafından bulundu.

Efeler Yedi Eylül Mahallesi'ndeki evinden 21 Mayıs günü su faturası yatırmaya gidiyorum diyerek evden ayrılan üç çocuk annesi Fatma Bakaç (53), polisin yaptığı çalışma sonucunda kadın sığınma evinde bulundu. Çocukları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduktan kısa bir süre sonra polisin araştırması sonucu bulunan kadın ekipler tarafından ailesine teslim edildi.