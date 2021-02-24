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Aydın'da 5 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Pazar günü Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle Didim’de elektrik kesintisi yaşanacak.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Pazar günü Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle Didim'de elektrik kesintisi yaşanacak.


ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 28 Şubat Pazar günü Didim ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe geneli tüm mahalleleri kapsayacak olan elektrik kesintisi 5 saat saat sürecek. Yatırım tesislerinin devreye alınması dolayısıyla yapılacak kesintide ADM EDAŞ yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Pazar günü saat 07.00'den 12.00'ye kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar AYDEM Çözüm Merkezi'ni arayabilecek.

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