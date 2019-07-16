İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 5 yılda 360 yeni içme suyu kuyusu açıldı

Aydın’da susuzluk, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda açılan 360 yeni içme suyu kuyularıyla tarih oldu.

Aydın'da susuzluk, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 yılda açılan 360 yeni içme suyu kuyularıyla tarih oldu.


Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışmalarıyla son 5 yılda 360 içme suyu kuyusu açılarak vatandaşların hizmete sunuldu.


Aydın'da susuz mahalle bırakmadıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların 17 ilçenin tamamında devam edeceğini söyledi.


Göreve geldiklerinde 60 mahallede suyun haftanın belirli günlerinde belirli saatlerde verilebildiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, yapılan çalışmalarla bu mahalleler başta olmak üzere susuz mahalle bırakmadıklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.