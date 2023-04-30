Aydın'da 50 gün aradan sonra hayvan pazarları açıldı

Türkiye'nin en önemli hayvan üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da yaklaşık 50 gün aradan sonra hayvan pazarları yeniden açıldı. Bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından biri olan Dalama Hayvan Pazarı'nda 50 gün aradan sonra yoğun bir pazar yaşandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'daki hayvan pazarları da 9 Mart 2023 günü SAT 2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılmıştı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'daki aşılama çalışmalarının tamamlanmasının üzerinden 3 hafta süre geçtikten sonra hayvan pazarları açıldı. Sabah saatlerinde Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Dalama mahallesinde açılan hayvan pazarında adeta tarihi bir yoğunluk yaşandı. Aydın'ın yanı sıra çeşitli il ve ilçelerden gelen alıcı ve satıcılar alışverişe sabah saat 05:00 sıralarında başladılar. 50 gün aradan sonra açılan Dalama Hayvan pazarında bugün yapılan alıveriş miktarının onlarca milyon civarında olduğu belirtildi.