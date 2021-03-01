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Aydın'da 505 gram esrar ele geçirildi

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 505 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 505 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 90 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklandı. Bu zaman diliminde 505,86 gram Esrar, 70,85 gram Metamfetamin, 7,47 gram Sentetik Kannabinoid, 4,60 gram Eroin, 0,30 gram kokain, 6 gram bonzai, 5 adet extacy ele geçirildi.

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