İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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