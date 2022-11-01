İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 53 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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