Aydın'da 54 proje desteklenmeye uygun bulundu

Etap Proje başvuru değerlendirmeleri kapsamında, Aydın'da 114 projeden 54'ü desteklenmeye uygun bulundu. 54 proje ile Aydın'a 60 milyon 806 bin TL tutarından yatırım yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda; 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Programı Kapsamında 2020/24-25 sayılı tebliğler gereğince hibe almaya hak kazanan yatırımcılara sonuç bildirim ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan toplantıya katılan İl Müdürü Ahmet Ökdem yaptığı konuşmada, “KKYDP kapsamında Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ile ilgili 114 proje müracaatından, 32 adet ekonomik yatırım ve 22 adet altyapı yatırımları olmak üzere 54 adet proje bakanlığımızca uygun bulunmuştur. 54 proje karşılığı 60 milyon 806 bin TL civarında yatırım yapılacak ve bu yatırımlar nedeniyle yatırımcılara yaklaşık 29 milyon 200 bin TL hibe ödemesi yapılacak” dedi.