Aydın'da 580 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın'da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik verilen uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından 580 öğrenci “trafik dedektifi” oldu.

Trafik kültürünü geliştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Mobil Trafik Eğitim Tırı, Aydın'a geldi. Bu çerçevede çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri de Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Okul bahçesine kurulan parkur ve mobil eğitim tırında aşamalı olarak 580 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Uygulamalı eğitimle öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimin de yer aldığı etkinlikte, trafik ekipleri, hazırlanan trafik parkurunda akülü araba ve go kart araçları ile turlayan öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 580 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara, çeşitli hediyeler verildi. Trafik parkında sürdükleri akülü araçlar ile unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler ise hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.