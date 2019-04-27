Aydın'da 596 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Aydın'da sürekli pamuk tarımı yapılan alanlarda kış dönemi yem bitkisi üretimi yapılması ve üreticilerin desteklemeden kayıplarının olmaması amacıyla 2 milyon 22 bin 948 TL kaynak ile 12 ilçede yüzde 25 çiftçi katkılı yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde özellikle sürekli pamuk tarımı yapılan alanlarda en azından kış dönemi yem bitkisi üretimi yapılması ve bu şekilde üreticilerin desteklemeden kayıplarının olmamasını sağlamak amacıyla yüzde 25 çiftçi katkılı Yem Bitkisi Tohumu dağıtılmıştır. Bakanlığımızın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinden sağlanan 1 milyon 500 bin TL kaynakla ilimize sertifikalı 150 ton Adi Fiğ ve 340 ton Tritikale olmak üzere toplam 490 ton tohum yoğun pamuk tarımı yapılan ilçelere yüzde 25 çiftçi katkısıyla (adi fiğ için 1,5 TL/kg ve Tritikale için ise 0,5 TL/kg) dağıtılan tohumlar ile üreticilerin İlçe Müdürlükleri ile koordineli olarak arazilere ekilmiştir. Birinci etapta Nazilli, Yenipazar, Efeler, İncirliova, Germencik, Koçarlı, Söke ve Didim ilçelerimizde dağıtılan tohumlardan elde edilen gelir ile 106 ton daha fiğ tohumu alınmış ve bu ikinci etapta da birinci etapta dağıtım yapılan ilçelerin yanı sıra Çine, Kuyucak, Sultanhisar ve Köşk ilçeleri de eklenerek elde edilen 2 milyon 022 bin 948 TL kaynak ile toplam 12 ilçede toplam 596 ton yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmıştır. Tohum dağıtımında en büyük payı alan Söke ilçemizde her iki etapta toplam 98,5 ton fiğ ve 188,45 ton tritikale tohumu dağıtılarak pamuk tarımı yapılan alanlarda ektirilmiştir. Söke İlçesi Bağarası- Yeniköy Mahallesinde, Söke İlçesinin pamuk üretilen mahallelerinden biri olup burada 1060 kg fiğ ve 1690 kg tritikale dağıtılmıştır. Bu bitkiler artık hasat olgunluğuna gelmiş olup yavaş yavaş biçilmeye başlanmıştır” denildi.