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Aydın'da 6 ayda bin 659 kaçak göçmen ile 38 organizatör yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’da polis ekiplerinin insan ticaretiyle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana müdahale ettiği 48 olayda 38 organizatör ile bin 659 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da polis ekiplerinin insan ticaretiyle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana müdahale ettiği 48 olayda 38 organizatör ile bin 659 kaçak göçmen yakalandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim, Kuşadası, Söke Grup Amirliği ekiplerince 1 Ocak-14 Haziran tarihleri arasında il merkezinde meydana gelen bir olayda 1 göçmen, Kuşadası ilçesinde meydana gelen 29 olayda 6 organizatör ve bin 239 göçmen, Didim ilçesinde meydana gelen 15 olayda 28 organizatör ve 363 göçmen ve Söke ilçesinde meydana gelen 3 olayda 4 organizatör ve 56 göçmen olmak üzere toplam 48 olayda 38 organizatör hakkında gerekli adli tahkikat yapıldı. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 15'i tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Geçen süre içerisinde yakalanan bin 659 kaçak göçmen hakkında da idari işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında il genelinde yürütülen operasyonlarda 4 tekne, 13 bot, 14 tekne motoru, 1 minibüs, 2 otomobil, 64 can yeleği, 9 şambrel ve 4 pompa ele geçirildi.

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