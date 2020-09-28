Aydın'da 6 günde 52 kök kenevir ele geçirildi

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla devam ederken yapılan operasyonlarda işlem yapılan 110 şüpheliden, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da, emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 110 kişiye işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 21 Eylül-27 Eylül 2020 tarihleri arasında, toplam 98 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 110 şüpheli hakkında işlem yapılmış,9 şüpheli tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 52 kök Kenevir Bitkisi, 593,48 gram Esrar, 123,50 gram Metamfetamin, 24.980 gram Kubar Esrar, 5,05 gram Sentetik Kannabinoid, 1,90 gram Eroin ve 1 gram Bonzai ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.