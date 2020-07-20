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Aydın'da 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 56 olay ortaya çıkarılırken, 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 56 olay ortaya çıkarılırken, 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13Temmuz-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında 56 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 60 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 1353 kök Kenevir, 7 gram Kubar Esrar, 308,39 gram Esrar, 19,50 gram Metamfetamin,4,20 gram Kokain, 18 adet Sentetik Ecza, 3,57 gram Sentetik Kannabinoid, 2 adet Ecstasy ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” denildi.

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