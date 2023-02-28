İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında yapılan üç farklı operasyonda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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