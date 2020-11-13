Aydın'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

Aydın genelinde koronavirüs hasta sayılarında artış yaşanması sonucunda Aydın Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda artık cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile etkin mücadele etmek amacıyla Koronavirüs Ek Tedbirleri kapsamında Aydın ili genelinde vatandaşların yoğun olarak bulundukları cadde, meydan, otobüs durakları gibi alanlarda sigara ve tütün mamulleri tüketilmesi yasaklandı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üzeri vatandaşların her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları halinde sokağa çıkabilecekler. Kamu kurumunda çalışan, işletme sahibi olan ve çiftçi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın durumlarını belge ile ibraz etmeleri halinde bu yasaktan muaf oldukları belirtildi. Aydın Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklanan yasak ile birlikte yasağa uymayan vatandaşlara da cezalar yazılmaya başlandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “İlimizde maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılmasının temini amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, sokaklar, meydanlar, alanlar, bölgeler ve yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme noktaları ve geçici veya sürekli pazaryerlerinde vatandaşların sigara, tütün, tütün mamulleri tüketmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.