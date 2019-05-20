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Aydın'da 6865 pamukçuya 213 milyonluk destek

AYDIN (İHA) –Aydın’da, 2018 yılı desteklemeleri kapsamında 6 bin 865 çiftçiye toplam 213 milyon 418 bin 181 TL ödeme yapılacak.

AYDIN (İHA) –Aydın'da, 2018 yılı desteklemeleri kapsamında 6 bin 865 çiftçiye toplam 213 milyon 418 bin 181 TL ödeme yapılacak.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında yapılacak olan kütlü pamuk destekleri Mayıs ayı sonunda çiftçilerin hesaplarına yatırılacak. Buna göre Aydın ilinde 6 bin 865 çiftçinin hesaplarına toplamda 213 milyon 418 bin 181 TL destekleme ödemesi yatırılacak.

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