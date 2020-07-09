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Aydın'da 71 adet sikke ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 71 adet sikke ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 71 adet sikke, 1 adet boğa figürü ve 2 adet de insan heykeli ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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