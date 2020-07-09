Aydın'da 71 adet sikke ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 71 adet sikke, 1 adet boğa figürü ve 2 adet de insan heykeli ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.