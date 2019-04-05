Aydın'da 7200 araca 3.1 milyon lira ceza yazıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ve polis ekiplerinin geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdikleri denetimlerde 7 bin 207 araca 3 milyon 137 bin lira trafik cezası kesildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Mart ayı içerisinde toplam 135 bin 313 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 7 bin 207 araca 3 milyon 137 bin 610 TL para cezası tatbik edildi. Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 243 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 346 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, bin 357 araç ise trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Mart ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 216, yaralamalı 278, ölümlü 1 olmak üzere toplam 495 trafik kazası meydana geldi. 416 kişinin yaralandığı kazalarda, 1 kişi de hayatını kaybetti.