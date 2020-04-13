Aydın'da 73 iş yeri fiyat ve haksız ticari uygulama yönünden denetlendi

Aydın'da geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 9 adet olarak gerçekleşti. Bu şikâyetlerden 5'i ayıplı mal ve hizmetlerden (klima, ATV motor, konut satış sözleşmesi, inşaat işleri, mobilya, ayıplı hizmet) 3'ü paket tur sözleşmesi ve 1'i taksitli satış sözleşmesinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 10 ve 24 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 6'sı tüketici lehine, 3'ü tüketici aleyhine, 5'i uzlaşma, 1'i görevsizlik olmak üzere toplam 15 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 1 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Ay içerisinde bakanlığımızın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğümüze ulaşan 43 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi üzerinden alınan 14 şikâyet işleme alınarak gerekli inceleme yapıldı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Kuşadası, Nazilli, Germencik ve Çine ilçelerinde 4 iş yerinde 31 üründe fiyat etiketi ile 69 işyerinde 181 üründe ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yönünden denetim yapıldı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 1 işyerine aynı kanunun 54/1 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 415 TL idari para cezası uygulandı.