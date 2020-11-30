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Aydın'da 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 58 olay ortaya çıkarılırken, 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 58 olay ortaya çıkarılırken, 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 23 Kasım-30 Kasım 2020 tarihleri arasında 58 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan çalışmalarda 207,20 gram Esrar, 1648,18 gram Metamfetamin, 56 adet Sentetik Ecza, 10,33 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

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