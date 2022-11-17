Aydın'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda lastik bot ve cansalı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik bot içerisindeki toplamda 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.