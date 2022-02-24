Aydın'da 773 bina yapı ruhsatı aldı

Aydın'da 2021 Ekim-Aralık ayları içerisinde 773 binaya yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim - Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2021 yılı Ekim - Aralık döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 467 bin 875 metrekare oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 773, daire sayısı ise 2 bin 615 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 298 bin 402 metrekare, konut dışı kullanım alanı 103 bin 430 metrekare, ortak kullanım alanı 66 bin 43 metrekare oldu.

2021 yılı Ekim - Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 498 bin 602 metrekare oldu. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 594, daire sayısı 2 bin 499 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 271 bin 309 metrekare, konut dışı kullanım alanı 128 620 metrekare, ortak kullanım alanı ise 98 bin 673 metrekare oldu.