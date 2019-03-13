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Aydın'da 7770 araca 3,1 milyon lira ceza yazıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, jandarma ve polis ekiplerinin geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiği denetimlerde kusurlu bulunan 7 bin 770 araca 3 milyon 156 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ve polis ekiplerinin geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiği denetimlerde kusurlu bulunan 7 bin 770 araca 3 milyon 156 bin lira ceza kesildiği bildirildi.


Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 126 bin 852 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 7 bin 770 araca 3 milyon 156 bin 870 TL para cezası kesildi.


Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 234 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 318 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, bin 472 araç trafikten men edildi.


Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Şubat ayı içerisinde aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 187, yaralamalı 209, ölümlü 1 olmak üzere toplam 397 ayrı trafik kazası meydana geldi. 305 kişinin yaralandığı kazalarda, 1 kişi hayatını kaybetti.

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