Aydın'da 8 ayda 1568 binaya ruhsat verildi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Aydın'da yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 1 milyar 638 milyon 784 bin 433 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 864 bin 665 m olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 638 milyon 784 bin 433 TL oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 568, daire sayısı ise 5 bin 518 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 587 bin 779 m, konut dışı kullanım alanı 144 bin 944 m, ortak

kullanım alanı ise 131 bin 942 m oldu.

2020 yılı Ocak - Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 636 bin 615 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 2 milyar 976 milyon 592 bin 408 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı bin 585, daire sayısı 8 bin 759 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 885 bin 621 m, konut dışı kullanım alanı 212 bin 713 m, ortak kullanım alanı 538 bin 281 m oldu.