Aydın'da 8 gıda işletmesine 158 bin TL ceza uygulandı

Aydın'da Aralık ayı içerisinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerinde mevzuata uygun olmayan 8 gıda işletmesine, 158 bin 880 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Aralık ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir. İlimizde toplam, 2 bin 27 adet gıda üretim yeri, 13 bin 755 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Aralık ayında gıda üretim yerlerine 351 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 516 adet olmak üzere toplam bin 867 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 23 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 8 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 158 bin 880 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“50 iş yeri şikayet edildi”

Aydın genelinde düzenlenen sağlık sertifikalarına bakıldığında Aralık ayında en çok ihracat kuru incir de gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında, "Aralık ayı içerisinde 524 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 125 bin 177,45 kilogram kuru incir, 53 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 326 bin 978,32 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 577 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 452 bin 155,77 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Aralık ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 45 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 3 adet, üretim yeri ile ilgili 2 olmak üzere toplam 50 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 41 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.