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Aydın'da 80 bilim fuarı açılacak

Aydın’dan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına başvuran 173 okuldan, 80’i desteklenmeye hak kazandı.

Aydın'dan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına başvuran 173 okuldan, 80'i desteklenmeye hak kazandı.


4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru sonuçları açıklandı. Aydın'dan başvuru yapan 173 okuldan, 80'i desteklemeye uygun görüldü. Aydın'da önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 14 ilçe merkezi ve Efeler'de olmak üzere toplam 80 bilim fuarı düzenlenecek.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bilim fuarlarının genç bilim insanlarının yeteneklerini geliştirdiği ve sergilediği alanlar olduğunu ifade ederek, “80 okulumuzun projesi desteklenmeye uygun görülmüştür. Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen tüm kurumlarımızı, öğretmenlerimizi ve genç bilim insanlarımız öğrencilerimizi tebrik ederim” diye konuştu.

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