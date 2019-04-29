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Aydın'da 82 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yolardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 82 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yolardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 82 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahil bandında yapılan denetimler sırasında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Aydın İli Geri Gönderme Merkezine teslimleri yapıldı.

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