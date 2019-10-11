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Aydın'da 83 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği iki ayrı olayda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği iki ayrı olayda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi Tekağaç ve Akbük Koyu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin gece karanlığından faydalanarak kaçak yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalıştıklarının ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 79 Suriye, 2 Filistin ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 83 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 40 erkek, 14 kadın ve 29 çocuk göçmen, ihtiyaçları giderildikten sonra işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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