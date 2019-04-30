Aydın'da 86 hatalı sürücü ‘Yaşam Tüneli'nde ceza yazılmadan bilgilendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce yayımlanan istatistiklerde; ülkemiz genelinde her yıl trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiği, 200 binin üzerinde kişinin bu kazalarda yaralandığı, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatalarından, yüzde 2-3'ünün ise yaya kökenli sebeplerden kaynaklandığı anlaşıldı. Yine aynı istatistik verilere göre dünyada her yıl 1,5 milyona yakın insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği, dünyada ölüm nedenleri üzerinde yapılan sıralamada ise trafik kazalarının 9. sırada yer aldığı görüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan “Yaşam Tüneli” projesi kapsamında Aydın – Muğla karayolunda trafik kazalarının önlenmesi ve trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen bu denetimlerde 25'i kırmızı ışık, 31'i cep telefonu, 30'u ise emniyet kemeri olmak üzere kural ihlali yaptığı tespit edilen 86 araç sürücüsüne uygulama noktasında kurulu olan Yaşam Tünelinde herhangi bir cezai işlem uygulanmadan gerçekleştirdikleri ihlallere ilişkin gerekli eğitim verilip kısa süreli videolar izletilerek bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bu uygulamalar sonrasında araç sürücüleri izledikleri videoların ve verilen bilgilerin gerçekleştirmiş oldukları kural ihlallerinin farkına varmaları konusunda etkileyici olduğunu ve trafiğe çıktıkları zaman trafik kuralları konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranacaklarını, insan hayatının risk edilmemesi gerektiğinin bilincine vardıklarını dile getirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bu uygulamalarla birlikte denetim-eğitim-bilgilendirme faaliyetlerinin yıl içerinde artarak devam edeceği belirtilirken, sürücülerin şu kurallara uyması istendi:

Trafik kazalarını önlemek ya da en aza indirmek için yapmamız gereken; azami hız sınırını aşmamak, araç hareket halindeyken emniyet kemerimizi takılı kullanmak, önümüzde seyreden araçlarla takip mesafemizi korumak, araçları sollarken dikkatli olmak, alkollü araç kullanmamak, cep telefonuyla konuşmamak, trafik işaret ve ışıklarına duyarlı olmak.