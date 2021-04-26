Aydın'da 89 araç, 148 şahıs denetlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde 89 araç, 148 şahıs kontrol edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Efeler'de gün içerisinde yapılan denetimlerinde 89 araç ve 148 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde hiç bir cezai işlem uygulanmazken Aydınlıların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi.