Aydın'da 89 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği iki ayrı olayda lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 89 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. İki ayrı bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botlarda bulunan 84'ü Suriye ve 5'i de Filistin uyruklu olmak üzere 89 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmen ve 2 adet lastik bot, Didim Limanı'na getirildi.