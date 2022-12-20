Aydın'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.