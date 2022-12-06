Aydın'da 91 şüpheliye uyuşturucudan adli işlem uygulandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde son 1 haftada 91 şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken, 5 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 28 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında 86 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede, 91 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda; 1 kilo 843 gram kubar esrar, 68,06 gram metamfetamin, 16 adet sentetik ecza, 1 adet extacy, 42,50 gram kannabinoid, 430 adet diğer sentetik hap ve 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.