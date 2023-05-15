Aydın'da 91 vatandaş ambulansla sandığa ulaştırıldı

Aydın'da seçimlerde hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan seçmenler, sağlık ekipleri tarafından araçlarla oy verecekleri merkeze götürülüp getirilmesi sağlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandığa gitti. İl genelinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, engelli ve hasta seçmenler de unutulmadı. Aydın'da oy kullanmak isteyen, kent genelinde evde sağlık hizmeti alan, hasta, engelli ve sağlık tesislerinde tedavileri süren toplam 91 vatandaş Evde Sağlık Hizmetleri araçları ve Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları ile seçim merkezlerine nakilleri sağlandı.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimini ziyaret eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, vatandaşların oy kullanacakları okullara sorunsuz bir şekilde götürüldüğünü ifade ederek, demokratik haklarını kullanmalarına imkan sağlayan ekiplere teşekkür etti.