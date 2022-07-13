Aydın'da acemi kasapların bayram bilançosu

Aydın'da bu yıl da manzara değişmezken, kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasapların bayram bilançosu da belli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar manzarası değişmedi. Aydın'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar, özellikle bayramın birinci günü kentteki hastanelerde yoğunluk oluştururken, tedavi için acil servislere başvurdu. Vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hastanelerde de gerekli önlemler alındı. Bu yıl da acemi kasap manzaraları değişmezken, acil serviste çalışan sağlık personelleri de yoğun mesai yaptı.

“4 günlük bayram bilançosu da belli oldu”

Bir anlık dikkatsizlik ile istenmeyen kazalar yaşanırken Kurban Bayramı sonunda da acemi kasapların bayram bilançosu belli oldu. Aydın genelinde 4 günlük bayram süresince kurban kesimi sırasında toplam 274 acemi kasap kendisini yaraladı. Kesici bir cisim ile yaralanma şikayeti ile hastanelere başvuran vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ciddi boyutta bir yaralanmanın olmaması ise sevindirdi.