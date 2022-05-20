Aydın'da açık bırakılan çukur kazaya davetiye çıkarıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Umurlu Mahallesi'nde yapılan yaklaşık 1 kilometrelik yol çalışmasında 150 metrelik bölümünün açık bırakılması kazaya davetiye çıkarıyor.

İlgili kurumlar tarafından çeşitli sebepler ile yapılan yol çalışmalarında zaman zaman güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve dikkatsizlik vatandaşlara zorluk yaşatıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinin Umurlu Mahallesi'nde yapılan kablolama çalışması sonrasında açık bırakılan yaklaşık 10 santimetre genişlik ve derinliğindeki çukur da bunlardan bir tanesi olurken, açık kalan çukur ise adeta kazaya davetiye çıkarıyor. Aydın - Denizli Karayolu üzerinde bulunan ve mahallenin araç trafiği açısından en işlek yerlerinden olan bölge yapılan yaklaşık 1 kilometrelik kablolama çalışması sonucu açılan çukurun büyük bir bölümü kapatılsa da ortalama 150 metrelik olan bölümünün açık bırakılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Umurlu'da birinci ışıklar olarak bilinen mevkii üzerinde açık bırakılan çukur sebebiyle çok sayıda bisiklet ve motor sürücülerinin de tekerleklerinin çukura kaçması sonucu kaza yaptıklarını ifade eden bölge sakinleri yetkililere seslenerek daha büyük kazaların yaşanmadan çukurun bir an önce kapatılmasını istedi.