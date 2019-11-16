Aydın'da “AFAD Gönüllüleri” için eğitim toplantısı düzenlendi

194 kişinin AFAD Gönüllüsü olmak üzere başvuru yaptığının bildirildiği eğitim toplantısı, AFAD Yönetim Sistemi ile ilgili düzenlenen sunumun gösterimi ile başladı. Aydında 194 kişinin AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptığı ve bu gönüllülerin arttırılması konusunda çalışmaların devam ettiğinin açıklandığı toplantıda, gönüllülere 3 aşamadan oluşan eğitimlerin ilki gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Aydın'da binlerce gönüllüye ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, “AFAD Gönüllüleri eğitim toplantılarına ve programlara katılmanızı öneriyorum. Mart ayında ilimizde uluslararası bir tatbikat yapılacak. Bu tatbikata sizlerde katılacaksınız. Bir dahaki toplantımızda gönüllü sayımızın artacağına eminim” dedi.

Toplantıya katılan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise gönüllüğün kutsal bir iş olduğunu belirterek, “Ülkemiz deprem konusunda çok riskli bir coğrafyada yer alıyor. Ülkemizde deprem olduğu zaman binalarımızın yıkılması gibi sebeplerden dolayı canlarımız gidiyor. 99 depreminde 18 bin insanımız hayatını kaybetti. Devlet olarak her şeyi yapıyoruz. O zamanlar arama kurtarma ekiplerimiz o kadar yaygın değildi. Biz bir şey öğrendik bu depremde. Deprem esnasında kurtulan insanlar ilk yardımın ilk ayağı oldu. Bu insanlar ilk olarak depremden zarar gören insanları kurtaran kişiler oldu. Ama hiç bir bilgisi olmadan. Biz buradan ders çıkardık. Ve arama kurtarma ekipleri kurduk. Ve bu ekipleri bilgilendirip eğittik. Aydında 300 bin kişi yaşıyorsa en az 25 bin kişinin bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu kişiler ne kadar artarsa daha çok insanı kurtarabilmek imkanına sahip olacağız. Bir insanı canlıyı kurtarmanın hazzı büyüktür. Bu hazzın, tatminin bedeli yok. Yaptığınız işin basit bir iş olmadığını çevrenize anlatın. Bu işin öneminden bahsedin” diye konuştu.