Aydın'da AFAD Gönüllülük Projesi aralıksız olarak sürüyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da AFAD Gönüllülük Projesi çerçevesinde afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin eğitimleri sürerken, AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

AFAD gönüllüleri; afet öncesinde, afet esnasında ve sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma ve benzeri afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getiriliyor. AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşurken, 18 yaşını doldurmuş gönüllüler uzman AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, AFAD gönüllüsü olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan herkese kapılarının açık olduğunu ifade ederek vatandaşların depreme ve diğer doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Aydın'da ikinci aşamayı tamamlayan 161 gönüllü var"

Aydın'da aşamalardan oluşan AFAD gönüllüsü eğitim programında ikinci aşamayı geçen 161 gönüllü bulunduğunu ifade eden AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, "Vatandaşlarımız afetlerde, kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgi ve becerilere sahip olmak için e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü başvurusu yapabilmektedir. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla www.gonullu.afad.gov.tr portalına yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi çerçevesindeki eğitim, faaliyet ve görevleri, gönüllülük portalı üzerinden takip edebilmektedir. AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı olmak üzere üç modülden oluşan seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir. Birinci aşama interaktif eğitimlerden oluşan Afet ve Acil Durum eğitimleri yanı sıra kişisel gelişim eğitimlerini de içermektedir. İkinci aşama AFAD İl Müdürlüğü ile yüz yüze ve uygulamalı eğitimler içermektedir. Bu aşamada Temel AFAD gönüllülerimiz Yangın, İlkyardım, Barınma ve İnsani Yardım ve Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri alacak ve Destek AFAD Gönüllüsü olarak Tatbikatlarda, Afet ve Acil Durumlarda ekiplere çalışmalarında destek verebileceklerdir. Üçüncü aşama AFAD Gönüllüsü olmuş ve haberleşme, psikiyatri, tercüme, ve benzeri gibi kendi alanlarında kariyer sahibi, uygun zaman dilimlerinde gönüllü katkı sunabileceğini belirten ve ekiplerimizle birlikte tatbikatlara ve görevlere katılan gönüllülerdir. 18 yaşını doldurmuş gönüllüler Uzman AFAD Gönüllüsü olabilecektir. İlimizde ikinci aşamayı tamamlayan 161 gönüllümüz bulunuyor hedefimiz bu yıl sayıyı 200'e çıkarmak bu gönüllülerimiz bizimle birlikte katılacakları tatbikatlar, eğitimler ve görevlerle Uzman AFAD Gönüllüsü sürecini de başlatmış olacaklar. İlimizdeki gönüllü sayısının gittikçe artmasını umuyor, afetin her evresinde görev almak isteyen vatandaşlarımızı AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.