Aydın'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri dijital dönüşümlerini tamamladı

Aydın'ın Efeler, Söke ve Nazilli genelinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, tüm akreditasyonlarını tamamlayarak “Dijital Hastane” unvanını aldı.

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri dijital dönüşümlerini tamamladı. "Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviyeye bir adım daha yaklaşan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, HIMSS kriterlerini yerine getirerek yapılan ölçümlerin ardından O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını başarılı bir şekilde gösterdi ve HIMSS O-EMRAM Seviye 6 ödülünü almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Tüm Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimiz Dijital Hastane akreditasyonunu tamamladı. HIMSS Türkiye Ekibi işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları çerçevesinde Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ve Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz dünya standartlarına uygun dijital dönüşümünü tamamlanıp HIMSS EMRAM 6 seviyesinde akredite edilmiştir” ifadelerine yer verildi.