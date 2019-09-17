Aydın'da Ahilik Haftası kutlandı

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi.

Aydın düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle gerçekleşti. İlk tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Ticaret İl Müdürlüğü, Aydın esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Aydın Ticaret Odası Başkanlığı ve Aydın Sanayi Odası Başkanlığının çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalara Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam edildi. Kent Meydanında düzenlenen etkinliklerde mehteran takımı ve halk oyunu gösterileri beğeniyle takip edildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yılın ahisi seçilen Yaşar Emre'ye, ilin kalfası Mustafa Başaran ve ilin ustası Yılmaz Turgut'a ödülleri takdim edilerek şed kuşatma töreni yapıldı. Efeler Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden mezun olan başarılı öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Ödül törenlerinin ardından protokol heyeti esnaf stantlarını gezdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Ahilik, tarihimize Anadolu Selçukluları döneminde girmiş ve Osmanlı Devleti döneminde de devam etmiş önemli bir mirastır. Aynı şehirde bulunan iş yeri sahibi esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu ortak meslek örgütlerinin bütünüdür. Günümüzdeki şekli Esnaf ve Sanatkarlar odalarıdır. Ahilik, mistik bir yol, bir tarikat olmaktan ziyade, sosyal ve ekonomik yönden işleyen siyasal askeri ve kültürel, yönleri de bulunan bir toplum düzenidir. Ahlak ve sanatın cömertlikle dayanışmayla uyumlu birleşmesinden oluşan Ahilik, Anadolu'da Ahi Evran tarafından kurularak günümüze kadar gelmiştir” dedi.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise, “Ahi Evran'ın kurmuş olduğu sistem aslında günümüzün modern çağdaş, oda sistemidir. Yani biz Odacılık sistemini biz Avrupa'dan ithal etmedik. Aslında Avrupa bizden ithal etti. Sonra tekrar bize geri verdi. Yonca sisteminin temelini oluşturan dört ana unsur vardır. Bunlar bir, kayıt tutacaksın, esnafların tüccarların kaydını tutacaksın. İki eğitim vereceksin, üç düzenleme ve denetlemesini yapacaksın. Dört esnafların tüccarların arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlayacaksın. Bu yonca kültürünü ecdadımız 12. yüzyılda yapmış” diye konuştu.

Ahilik Haftası kutlamalarına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, diğer oda başkanları, esnaflar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.