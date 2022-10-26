Aydın'da ailelerin refah düzeyi arttırılacak

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Aydın genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Koçarlı'dan Efeler'e, İncirliova'dan Söke'ye kadar birçok ilçede mahalle mahalle gezen mobil ekipler, hem ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor hem de vatandaşları hakları konusunda bilgilendiriyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunarak ailelerin refah düzeyini artırmayı hedefleyen ekipler, çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Müdürlüğümüz sosyal hizmet anlayışını, talep odaklı anlayıştan arz odaklı anlayışa taşıyacak çalışmamız olan Mobil Sosyal Hizmet Merkezi ile Koçarlı, Acarlar, Kocagür, Yeniköy, Ovaeymir mahallerimizden başlayarak tüm ilçe SHM'lerimizin faaliyeti ile vatandaşlarımıza ulaşarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, doğru rehberlik ve hizmet sunma yoluyla tüm hanelerimize dokunmayı ve ailelerimizin refah düzeyini arttırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini mobil ekipler kurarak yerinde inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadeleri yer aldı.