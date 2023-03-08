Aydın'da AK Parti ve MHP İl Başkanları bir araya geldi

Demokrasinin kalesi Aydın'da yönetim kurulunu açıklayan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten'e MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ekibiyle birlikte ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapan her iki partinin il başkanı 6'lı masayı önce terk edip sonra geri dönene Akşener'i eleştirerek “Bu millet, güven bunalımında olan Millet İttifakına itibar etmez” dedi.

Ziyarette konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten “Cuma Günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim startını veriyor. Biz hazırız ve seçimin ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da gayet başarılı geçeceğine inanıyoruz” dedi.

Millet ittifakının oluşturmak istediği görünürde 6'lı masanın altındaki ortak ile birlikte 7'li oluşum ile Türk siyaset tarihinde unutulmaz olaylara imza attığını belirten AK Parti İl Başkanı Ökten, “Halktan güven bekleyen bu ittifakın ortaklarının birbirlerine bile güveni yok ki halk bunları nasıl güvenecek” diye konuştu.

6'lı masadan önce kalkıp sonra geri dönen Meral Akşener'i de eleştiren Ökten, “Görüyoruz işte karşınızda daha adayını anca açıklayabilmiş ama açıklarken de bütün sancıyı yaşamış bir muhalefet. Vatandaş dünkü açıklamanın neresine itibar edecek? Neresine güvenecek? Fotoğraf karesine baktığınızda Akşener'in orada bulunuyor olmasına mı kıymet verecek? Kendi fotoğrafta ama gönlü nerede belli değil. İnanmadığı bir adayın açıklamasına katılmış oldu. Cumhur İttifakının ise ne kadar kararlı, güçlü, birbirine de kenetlenmiş şekilde olduğunu seçmen nezdinde de bir kez daha ortaya koymuş olduk” diyerek birbirine bile güveni olmayan bir ittifaka milletin itibar etmeyeceğini ileri sürdü.

MHP İl Başkanı Alıcık, “Bu işin arkasında kimler var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tutum ve davranışlarının adete kendi iradesi ile değil bir başka gücün yönlendirmesi ile hareket ettiğinin göstergesi olduğunu ileri süren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yaşananları herkesin ibretle izlediğini belirtti. Alıcık, “Devlet adamlığı o kadar basit bir şey değil. Masadan kalkıyorsunuz masaya tekrar geliyorsunuz. Neden geldiniz neden gittiniz belirsiz. Kimler var bu işin arkasında, dış güçler var mı? Amerikan Başbakanı diyor ki Türkiye'deki dostlarımızla beraber Cumhur İttifakını mahvedeceğiz diyor. Türkiye'deki dostların kim?” diye konuştu.