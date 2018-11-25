Aydın'da AK Parti'li kadınlar şiddetle mücadeleye vurgu yaptı

AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde düzenlediği etkinlikte şiddetle mücadeleye vurgu yaptı.

Ellerindeki şiddetle mücadeleye dikkat çeken pankartlarda Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan partili kadınlar adına konuşan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde, “Ülkemizde ve dünyada kadınlar yıllardır sürdürdükleri çeşitli muameleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmiştir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır. Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz” diye konuştu.

İl Başkanı Göğde'nin konuşmasının ardından etkinliğe katılan AK Parti'li kadınlar ve kadınlara destek veren Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, turuncu el baskılarıyla hazırlanan tabloları imzalayarak, kadına şiddetle mücadeleye dikkat çeken notlar yazdı.