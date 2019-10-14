Aydın'da Akıl ve Zeka Oyunları Öğretici Kursu yapıldı

Aydın'da, akıl ve zeka oyunları öğreticiliği kursu yapıldı. 12-13 Ekim tarihlerinde Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen kursta, 21 öğretmen eğitim aldı.

Usta öğreticiliğini Sökeli öğretmen, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları İl Formatörü Hülya Emre Yıldız'ın yaptığı kurs; Aydın Başak Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aydın ili genelinde akıl ve zeka oyunları öğretici sayısını arttırmak, her alanda akıl ve zeka oyunlarını yaygınlaştırmayı amaçlayan kurs oldukça keyifli geçti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akıl ve Zeka Oyunları İl Formatörü Hülya Emre Yıldız; “Eğitimlerimizde yenilikçi düşünme becerisi, görsel algı ve duygusal zeka kavramlarını akıl ve zeka oyunları ile birlikte öğrenmek, öğretebilmek ve topladığımız cevherleri mücevhere dönüştürmek için öğreniyoruz. İl genelinde akıl ve zeka oyunlarını yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.