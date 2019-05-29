Aydın'da akrep sokmalarına dikkat

Özellikle yaz aylarında akrep sokmalarında büyük artış yaşandığına dikkat çeken Gezer, bazı uyarılarda bulundu.

Türkiye'de özellikle yaz aylarında akrep sokmalarına bağlı zehirlenme ve ölümlerde artış olduğuna dikkat çeken Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, vatandaşların akrep sokmalarına karşı almaları gereken önlemleri açıkladı.

Başhekim Gezer, akrep sokmalarına karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini belirterek “Akrep sokmalarından korunmak için, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, halkımız kamp, piknik ya da çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Otluk ya da sazlık arazide bebek ve çocuklar kesinlikle yalnız bırakılmamalı, bebek ve çocukların arazide çıplak ayakla gezmelerine ve kuş ya da diğer hayvan yuvalarına ellerini sokmalarına izin verilmemelidir. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Yıkıntılar, kuytu yer ve çatlaklar, evlerdeki yüklükler akreplerin sık bulunduğu yerlerdir. Özellikle bu yerlere dikkat edilmelidir. Akrepler kesinlikle ele alınmamalı ve akreplerin fazla olduğu yerlerde ayakkabı giymeden önce içerisine bakılmalıdır. Geceleri açık alanlarda kontrollü olarak ateş yakılmalı ve gece yürüyüşlerinde aydınlatıcı kullanılmalıdır" dedi.

Akrep sokmalarında yapılması gereken ilk işlemin, hasta ve ısırılan organın hareketsizliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Başhekim Gezer, “Isırılan bölgenin sabun ve su ile bolca yıkanması gerekir. Akrep sokmalarında yaranın üzeri temiz bir bezle örtülmeli, akrep tarafından ısırılan yerin yukarısına sıkı olmayan, iki parmağın altından geçebileceği kadar sıklıkta bir bandaj uygulanmalıdır" dedi.