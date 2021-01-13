Aydın'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘Dur' ihtarına uymayan genç, ortalığı birbirine kattı.

Olay, Efeler ilçesi Aydın-İzmir Karayolu'nda saat 22.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde 06 AY 3777 plakalı aracı ile seyir halinde olan sürücü M.C.Y., polislerin ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından araç sürücüsü, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durduruldu. Yasağı çiğneyerek ortalığı birbirine katan genç sürücünün, yapılan incelemenin ardından 2,49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü M.C.Y.'ye toplamda 15 bin TL ceza yazılırken, araç da bağlanarak çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.